Над Дніпровським районом "мінуснули" ворожу ракету Х-59

Над Дніпровським районом у Дніпропетровській області Сили оборони знищили сьогодні ворожу ракету, повідомив у вівторок голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Мінус ракета. Повітряну ціль наші оборонці ліквідували над Дніпровським районом - написав Лисак у Telegram.

У повітряному командуванні "Схід" у Facebook уточнили, що "в Дніпровському районі Дніпропетровської області знищено керовану авіаційну ракету Х-59".

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У Дніпрі було чутно вибух. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракету, яка прямувала у напрямку міста.