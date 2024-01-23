Над Дніпровським районом "мінуснули" ворожу ракету Х-59
Київ • УНН
Сили оборони України знищили ворожу ракету над Дніпровським районом
Над Дніпровським районом у Дніпропетровській області Сили оборони знищили сьогодні ворожу ракету, повідомив у вівторок голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
Мінус ракета. Повітряну ціль наші оборонці ліквідували над Дніпровським районом
У повітряному командуванні "Схід" у Facebook уточнили, що "в Дніпровському районі Дніпропетровської області знищено керовану авіаційну ракету Х-59".
Нагадаємо
У Дніпрі було чутно вибух. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракету, яка прямувала у напрямку міста.