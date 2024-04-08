Над Чехией снова появился песок из Сахары - СМИ

Над Чехией, особенно над ее западной частью, ветер снова несет песчаную пыль из Сахары, передает УНН со ссылкой на Радио Прага.

По данным СМИ, частицы пыли движутся в атмосфере выше, чем в прошлый раз, когда на большей части территории Чехии была объявлена смоговая ситуация из-за высокой концентрации частиц пыли. Пыль также повлияла на функционирование солнечных электростанций. По мнению экспертов, покрытые пылью панели могут работать в ограниченном режиме в течение нескольких дней.

Качество воздуха в Киеве после загрязнения пылью из Сахары вернулось к норме

Из-за песчаной пыли в Чехии снова может быть заметно замутнение небосвода. Пыль также может влиять на максимальные температуры и облачность, сообщил Гидрометеорологический институт в понедельник.