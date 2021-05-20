Над британцами хотят провести исследования: уколоть третью дозу вакцины от COVID-19. Ищут желающих
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Британцев призывают принять участие в исследовании, чтобы выяснить, может ли третья доза вакцины от коронавируса защитить от новых штаммов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BBC.
Детали
Все одобренные в стране вакцины протестируют на людях трудоспособного возраста, а также старше 75 лет, в результате чего будут собраны данные о побочных эффектах и иммунных реакциях.
Полученные результаты помогут решить, нужно ли повторно вакцинировать некоторых людей осенью. Звучали предложения привить некоторые группы населения в третий раз для усиления защиты от коронавируса в преддверии зимы, однако они пока не получили одобрения.
С начала программы вакцинации в Великобритании более 20 миллионов человек получили обе дозы вакцины, однако до сих пор непонятно, как долго сохраняется защита.
В исследовании, которое начнется в июне, примут участие три тысячи добровольцев всех возрастов, которые получили первую дозу вакцины в декабре или январе этого года.
"Может оказаться, что некоторым возрастным группам не нужна ревакцинация, а другим нужна. Наша цель - выяснить, нужно ли проводить ревакцинацию, и какую вакцину при этом использовать", - сказал профессор Сол Фост из Университета Саутгемптона.
Вакцинация в Украине
В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии. На 20 мая в Украине сделали более миллиона прививок против COVID-19.
До конца года Украина уже гарантированно должна получить 42 миллиона доз вакцин. Так, законтрактовано 34 млн доз вакцин: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз Novavax, 2 млн доз - AstraZeneca/Covishield, 1,9 млн доз вакцины CoronaVac. Отдельно на безвозмездной основе в рамках международной инициативы COVAX ожидается 8 млн доз вакцин.
В Украине уже доставили 1 млн 215 тыс. доз вакцин компании Sinovac, 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca/Covishield через прямые закупки. В рамках глобальной инициативы СOVAX в страну прибыли 367 доз тыс. AstraZeneca-SKBio и почти 240 тыс. доз Pfizer (с учетом поставок 18 мая).