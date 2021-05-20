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Над британцями хочуть провести дослідження: вколоти третю дозу вакцини від COVID-19. Шукають охочих

Київ • УНН

 • 16268 перегляди

КИЇВ. 20 травня. УНН. Британців закликають взяти участь в дослідженні, щоб з'ясувати, чи може третя доза вакцини від коронавірусу захистити від нових штамів. Про це УНН повідомляє з посиланням на BBC.

Над британцями хочуть провести дослідження: вколоти третю дозу вакцини від COVID-19. Шукають охочих

Деталі

Усі схвалені у Великій Британії вакцини протестують на людях працездатного віку, а також старше 75 років, у результаті чого будуть зібрані дані про побічні ефекти і імунні реакції.

Отримані результати допоможуть вирішити, чи потрібно повторно вакцинувати деяких людей восени.

Звучали пропозиції прищепити деякі групи населення втретє для посилення захисту від коронавірусу напередодні зими, однак вони поки не отримали схвалення.

З початку програми вакцинації у Великій Британії більше 20 мільйонів осіб отримали обидві дози вакцини, проте досі незрозуміло, як довго зберігається захист.

У дослідженні, яке розпочнеться у червні, візьмуть участь три тисячі добровольців різного віку, які отримали першу дозу вакцини в грудні або січні цього року.

"Може виявитися, що деяким віковим групам не потрібна ревакцинація, а іншим потрібна. Наша мета - з'ясувати, чи потрібно проводити ревакцинацію, і яку вакцину при цьому використовувати", - сказав професор Сол Фост з Університету Саутгемптона.

Вакцинація в Україні

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії. На 20 травня в Україні зробили понад мільйон щеплень проти COVID-19.

До кінця року Україна вже гарантовано повинна отримати 42 мільйони доз вакцин. Так, законтрактовано 34 млн доз вакцин: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз Novavax, 2 млн доз — AstraZeneca/Covishield, 1,9 млн доз вакцини CoronaVac. Окремо на безоплатній основі в межах міжнародної ініціативи COVAX очікується 8 млн доз вакцин.

В Україну вже доставили 1 млн 215 тис. доз вакцин компанії Sinovac, 500 тис. доз вакцини AstraZeneca/Covishield через прямі закупівлі. У межах глобальної ініціативи СOVAX в країну прибули 367 доз тис. AstraZeneca-SKBio і майже 240 тис. доз Pfizer (з урахуванням поставок 18 травня).

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