Начальника отделения полиции в Одесской области задержали за вымогательство взяток
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Следователи ГБР задержали начальника отделения полиции в Одесской области за систематическое вымогательство средств от подчиненных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.
“Следователи теруправления Государственного бюро расследования, расположенного в городе Николаеве задержали начальника Савранского отделения полиции Балтского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Одесской области за систематическое вымогательство средств от подчиненных”, — говорится в сообщении.
По предварительной информации, правоохранитель требовал и получил от подчиненного неправомерную выгоду — за деньги он обещал не переводить работника на низшую должность. Кроме этого, полицейский систематически требовал от сотрудников средства, обещая не создавать искусственные препятствия для прохождения службы.
“Правоохранитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины после получения от подчиненного очередной части неправомерной выгоды”, — отмечается в сообщении.
Также, уголовное производство возбуждено по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом занимающим ответственное положение, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды).
Кроме того, сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.
Напомним, за взятку в 60 тыс. грн отстранили и арестовали столичных полицейских.