Начальника відділення поліції на Одещині затримали за вимагання хабарів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Слідчі ДБР затримали Начальника відділення поліції в Одеській області за систематичне вимагання коштів від підлеглих. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.
“Слідчі теруправління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Миколаєві, затримали начальника Савранського відділення поліції Балтського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Одеській області за систематичне вимагання коштів від підлеглих”, — йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, правоохоронець вимагав та отримав від підлеглого неправомірну вигоду — за гроші він обіцяв не переводити працівника на нижчу посаду. Крім цього, поліцейський систематично вимагав від співробітників кошти, обіцяючи не створювати штучні перешкоди для проходження служби.
“Правоохоронця затримано в порядку ст. 208 КПК України після отримання від підлеглого чергової частини неправомірної вигоди”, — зазначається в повідомленні.
Також, кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою яка займає відповідальне становище, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди).
Окрім того,наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу.
Нагадаємо, за хабар у 60 тис. грн відсторонили і арештували столичних поліцейських.