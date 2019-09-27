За хабар у 60 тис. грн відсторонили і арештували столичних поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Дільничного офіцера Оболонського управління поліції та оперуповноваженого Солом’янського управління поліції ГУНП у місті Києві викрито на вимаганні та отримані хабара за непритягнення особи до кримінальної відповідальності, наразі їм обрано запобіжні заходи та їх відсторонено від посад. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
"Встановлено, що в Оболонському районі Києва дільничний офіцер поліції затримав 22-річну дівчину за незаконний збут наркотичних речовин. За непритягнення її до кримінальної відповідальності правоохоронець почав вимагати від дівчини 60 тисяч гривень", - сказано у повідомленні.
Того ж дня співробітник Оболонського УП за пособництва іншого правоохоронця, а саме оперуповноваженого Солом’янського управління поліції, як вказано, отримав від фігурантки частину неправомірної вигоди у сумі 38 тис. гривень, як особисто так і переказом на банківську картку.
Обох правоохоронців затримали "на гарячому" після одержання другої частини грошових коштів.
Працівникам поліції повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України та ч. 3 ст. 369 КК України.
Наразі судом задоволені клопотання прокуратури про застосування до підозрюваних запобіжних заходів у вигляді цілодобового домашнього арешту та відсторонення їх від займаних посад.
Досудове слідство у кримінальному провадженні триває.
Нагадаємо, на Полтавщині затримали на хабарі в 5 тисяч доларів начальницю одного з відділів Лубенської місцевої прокуратури.