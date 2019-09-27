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За взятку в 60 тыс. грн отстранили и арестовали столичных полицейских

Киев • УНН

 • 15023 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Участкового офицера Оболонского управления полиции и оперуполномоченного Соломенского управления полиции ГУНП в Киеве разоблачили на вымогательстве и получении взятки за непривлечение лица к уголовной ответственности, им избраны меры пресечения и они отстранены от должностей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

За взятку в 60 тыс. грн отстранили и арестовали столичных полицейских

"Установлено, что в Оболонском районе Киева участковый офицер полиции задержал 22-летнюю девушку за незаконный сбыт наркотических веществ. По непривлечение ее к уголовной ответственности правоохранитель потребовал от девушки 60 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

В тот же день сотрудник Оболонского УП при пособничестве другого правоохранителя, а именно оперуполномоченного Соломенского управления полиции, как указано, получил от фигурантки часть неправомерной выгоды в сумме 38 тыс. гривен, как лично, так и переводом на банковскую карточку.

Оба правоохранителя задержаны "на горячем" после получения второй части денежных средств.

Сотрудникам полиции сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины и ч. 3 ст. 369 УК Украины.

На данный момент судом удовлетворены ходатайства прокуратуры о применении к подозреваемым меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранения их от занимаемых должностей.

Досудебное следствие в уголовном производстве продолжается.

Напомним, в Полтавской области задержали на взятке в 5000 долларов начальницу одного из отделов Лубенской местной прокуратуры.

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