Прокурор вимагала хабар у 5 тис. дол. за пом'якшення обвинувачення
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. На Полтавщині затримали на хабарі в 5 тисяч доларів начальницю одного з відділів Лубенської місцевої прокуратури. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.
"Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань затримали начальницю одного з відділів Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області під час отримання нею неправомірної вигоди від місцевого мешканця", - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, прокурор вимагала від обвинуваченого 5 тисяч доларів США за укладення угоди про визнання винуватості та зміну обвинувачення на менш тяжке.
Наразі готується повідомлення про підозру затриманій та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.
Дії кваліфіковано як прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди, якщо неправомірна вигода у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).
У разі доведення вини затриманій загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Нагадаємо, приватний виконавець вимагала хабар за видалення даних з реєстру боржників.