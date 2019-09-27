Прокурор требовала взятку в 5 тыс. долл. за смягчение обвинения
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. В Полтавской области задержали на взятке в 5 тысяч долларов задержали начальницу одного из отделов Лубенской местной прокуратуры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
"Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований задержали начальницу одного из отделов Лубенской местной прокуратуры Полтавской области во время получения ей неправомерной выгоды от местного жителя", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, прокурор требовала от обвиняемого 5 тысяч долларов США за заключение соглашения о признании виновности и изменение обвинения на менее тяжкое.
Сейчас готовится сообщение о подозрении задержанной и ходатайство в суд об избрании меры пресечения и отстранения от должности.
Действия квалифицированы как принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды, если неправомерная выгода в крупном размере или совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или соединенное с вымогательством неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).
В случае доказательства вины задержанной грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Напомним, приватный исполнитель требовала взятку за удаление данных из реестра должников.