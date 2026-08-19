Начальника Николаевского областного ТЦК, которого задержали на взятке, отстранили от должности и отправили под стражу

Начальника Николаевского областного ТЦК и СП, подозреваемого в получении 15 000 долларов, отстранили от должности, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Суд отстранил от должности начальника Николаевского областного ТЦК и СП, которого подозревают в вымогательстве и получении неправомерной выгоды — 15 000 долларов США (ч. 3 ст. 368 УК Украины) — говорится в сообщении.

Также суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 4 млн 659 тыс. грн залога.

По данным следствия, должностное лицо требовало деньги за непринятие мобилизационных мер в отношении трех военнообязанных, снятие их с розыска в системе "Оберіг" и создание условий для дальнейшего бронирования по месту работы.

Кроме того, он обещал поспособствовать непринятию уже мобилизованного гражданина в воинскую часть и его направлению на повторное прохождение ВЛК.

Досудебное расследование продолжается.

Начальника Николаевского областного ТЦК задержали за взятку в 15 тыс. долларов — Генпрокурор