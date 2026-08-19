Начальника Миколаївського обласного ТЦК, якого затримали на хабарі, відсторонили від посади та відправили під варту
Київ • УНН
Начальника Миколаївського обласного ТЦК підозрюють в одержанні 15 тисяч доларів. Суд призначив арешт із заставою 4,659 млн грн.
Начальника Миколаївського обласного ТЦК та СП, підозрюваного в одержанні 15 000 доларів, відсторонили від посади, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.
Суд відсторонив від посади начальника Миколаївського обласного ТЦК та СП, якого підозрюють у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди - 15 000 доларів США (ч. 3 ст. 368 КК України)
Також суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 4 млн 659 тис. грн застави.
За даними слідства, посадовець вимагав гроші за невжиття мобілізаційних заходів щодо трьох військовозобов’язаних, зняття їх із розшуку в системі "Оберіг" та створення умов для подальшого бронювання за місцем роботи.
Крім того, він обіцяв посприяти у неприйнятті вже мобілізованого громадянина до військової частини та його направленні на повторне проходження ВЛК.
Досудове розслідування триває.
Начальника Миколаївського обласного ТЦК затримали за хабар у 15 тис. доларів - Генпрокурор13.08.26, 17:44 • 3387 переглядiв