Начальника Миколаївського обласного ТЦК, якого затримали на хабарі, відсторонили від посади та відправили під варту

Начальника Миколаївського обласного ТЦК та СП, підозрюваного в одержанні 15 000 доларів, відсторонили від посади, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Суд відсторонив від посади начальника Миколаївського обласного ТЦК та СП, якого підозрюють у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди - 15 000 доларів США (ч. 3 ст. 368 КК України) - йдеться у повідомленні.

Також суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 4 млн 659 тис. грн застави.

За даними слідства, посадовець вимагав гроші за невжиття мобілізаційних заходів щодо трьох військовозобов’язаних, зняття їх із розшуку в системі "Оберіг" та створення умов для подальшого бронювання за місцем роботи.

Крім того, він обіцяв посприяти у неприйнятті вже мобілізованого громадянина до військової частини та його направленні на повторне проходження ВЛК.

Досудове розслідування триває.

Начальника Миколаївського обласного ТЦК затримали за хабар у 15 тис. доларів - Генпрокурор