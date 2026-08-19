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Начальника Миколаївського обласного ТЦК, якого затримали на хабарі, відсторонили від посади та відправили під варту

Київ • УНН

 • 2458 перегляди

Начальника Миколаївського обласного ТЦК підозрюють в одержанні 15 тисяч доларів. Суд призначив арешт із заставою 4,659 млн грн.

Начальника Миколаївського обласного ТЦК, якого затримали на хабарі, відсторонили від посади та відправили під варту

Начальника Миколаївського обласного ТЦК та СП, підозрюваного в одержанні 15 000 доларів, відсторонили від посади, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Суд відсторонив від посади начальника Миколаївського обласного ТЦК та СП, якого підозрюють у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди - 15 000 доларів США (ч. 3 ст. 368 КК України) 

- йдеться у повідомленні.

Також суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 4 млн 659 тис. грн застави.

За даними слідства, посадовець вимагав гроші за невжиття мобілізаційних заходів щодо трьох військовозобов’язаних, зняття їх із розшуку в системі "Оберіг" та створення умов для подальшого бронювання за місцем роботи.

Крім того, він обіцяв посприяти у неприйнятті вже мобілізованого громадянина до військової частини та його направленні на повторне проходження ВЛК.

Досудове розслідування триває.

Начальника Миколаївського обласного ТЦК затримали за хабар у 15 тис. доларів - Генпрокурор13.08.26, 17:44 • 3387 переглядiв

Антоніна Туманова

Кримінал
Мобілізація
ТЦК та СП
Україна