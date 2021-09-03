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Начальника Летной академии НАУ поймали на взятке 20 тыс. долларов

Начальника Летной академии НАУ поймали на взятке 20 тыс. долларов

Киев  •  УНН

 • 20081 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. На взятке в размере 20 тыс. долларов США поймали начальника Летной академии Национального авиационного университета и посредника — начальника летного училища ЛА НАУ. Об этом сообщила СБУ, информирует УНН.

Детали

По данным СБУ, должностные лица требовали 20 тыс. долларов от директора одной из местных частных компаний за заключение договоров о сотрудничестве с Летной академией. В случае отказа, начальник ЛА НАУ угрожал предпринимателю “уничтожить” его бизнес.

Посредника задержали во время получения всей суммы взятки, когда он выезжал из Кропивницкого, планируя сбежать в Киев. Кроме того, задержали руководителя Летной академии, который на собственном автомобиле ехал на встречу с посредником.

Должностных лиц задержали в соответствии со ст. 208 УПК Украины. Сейчас идет расследование по местам работы и жительства злоумышленников.

В ближайшее время им будет сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения. Статья предусматривает от 5 до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет с конфискацией имущества.

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