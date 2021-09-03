Начальника Льотної академії НАУ спіймали на хабарі 20 тис. доларів

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За даними СБУ, посадовці вимагали 20 тис. доларів США від директора однієї з місцевих приватних компаній за укладання договорів про співпрацю з Льотною академією. У разі відмови, начальник ЛА НАУ погрожував підприємцю “знищити” його бізнес.

Посередника затримали під час одержання всієї суми хабара, коли він виїжджав із Кропивницького, плануючи втекти до Києва. Окрім того, затримали керівника Льотної академії, який власним автомобілем їхав на зустріч із посередником.

Посадовців затримано відповідно до ст. 208 КПК України. Наразі триває розслідування за місцями роботи та проживання зловмисників.

Найближчим часом їм буде повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід. Стаття передбачає від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років, з конфіскацією майна.

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