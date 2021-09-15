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Начальника строительного управления из Минобороны задержали за взятку в 30 тыс. долларов

Киев  •  УНН

 • 26543 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. При получении взятки - части из 30 тысяч долларов за заключение договора о строительстве под Киевом - правоохранители задержали начальника Центрального территориального управления капитального строительства Министерства обороны Украины и посредника. Об этом УНН сообщили в Офисе Генпрокурора.

Цитата:

"Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры во время получения неправомерной выгоды задержан начальник Центрального территориального управления капитального строительства Министерства обороны Украины и посредника (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Детали

Как сообщается, чиновник Минобороны и посредник требовали от представителя общества 30 тыс. долларов США за содействие в принятии сессией поселкового совета решения о разрешении на разработку проекта землеустройства по отводу в постоянное пользование земельного участка для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома в поселке Гостомель Киевской области.

Указано, что за эти средства они также обещали предоставление разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу другого земельного участка в Гостомеле в пользование на условиях аренды и заключение с Центральным территориальным управлением капитального строительства Министерства обороны Украины договоров о капитальном строительстве на землях, находящихся в ведении Минобороны, в том числе на территории военного городка.

Сообщается, что правонарушителей задержали в порядке ст. 208 УПК Украины после получения второй части неправомерной выгоды в сумме 20 тыс. долларов.

Добавим

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения. В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия, устанавливаются другие участники схемы.

Разоблачено преступление прокурорами совместно с ГБР.

Напомним

Ранее на взятке в 20 тыс. долларов США поймали начальника Летной академии Национального авиационного университета и посредника - начальника летного училища ЛА НАУ.

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