Начальника будівельного управління з Міноборони затримали через хабар у 30 тис. доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Під час отримання хабаря - частини з 30 тисяч доларів за укладення договору про будівництво під Києвом - правоохоронці затримали начальника центрального територіального управління капітального будівництва Міністерства оборони України та посередника. Про це УНН повідомили в Офісі Генпрокурора.
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“За процесуального керівництва Київської міської прокуратури під час одержання неправомірної вигоди затримано начальника Центрального територіального управління капітального будівництва Міністерства оборони України та посередника (ч. 3 ст. 368 КК України)”, - сказано у повідомленні.
Деталі
Як повідомляється, посадовець Міноборони та посередник вимагали від представника товариства 30 тис. доларів США за сприяння в ухваленні сесією селищної ради рішення про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку у селищі Гостомель Київської області.
Вказано, що за ці кошти вони також обіцяли надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення іншої земельної ділянки в Гостомелі у користування на умовах оренди та укладення з Центральним територіальним управлінням капітального будівництва Міністерства оборони України договорів про капітальне будівництво на землях, що перебувають у віданні Міноборони, у тому числі на території військового містечка.
Повідомляється, що правопорушників затримали у порядку ст. 208 КПК України після одержання другої частини неправомірної вигоди у сумі 20 тис. доларів.
Додамо
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів. На цей час тривають невідкладні слідчі дії, встановлюються інші учасники схеми.
Викрито злочин прокурорами спільно з ДБР.
Нагадаємо
Раніше на хабарі у 20 тис. доларів США спіймали начальника Льотної академії Національного авіаційного університету та посередника — начальника Льотного училища ЛА НАУ.