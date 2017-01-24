Начальник Генштаба ВСУ присоединился к флешмобу отжиманий и передал эстафету СБУ

Отжимался начальник Генштаба ВСУ в своем кабинете и передал эстафету Службе безопасности Украины.

Эстафету # 22PushupChallenge начали в Украине в поддержку бойцов, которые вернулись из зоны боевых действий и имеют посттравматический синдром.

Сначала эту эстафету начали в США, после того, как Департамент по делам ветеранов обнародовал шокирующий отчет о самоубийствах среди американских ветеранов.

Тогда выяснилось, что около 22 ветеранов ежедневно накладывают на себя руки. Чтобы привлечь внимание общества к этой проблеме, было введено флешмоб, условием которого стало 22-разовое отжимание в течение 22 дней.