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Начальник Генштаба ВСУ присоединился к флешмобу отжиманий и передал эстафету СБУ

Киев • УНН

 • 12648 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Начальник Генерального штаба генерал армии Виктор Муженко присоединился к флешмобу отжиманий 22PushUpChallenge в поддержку ветеранов АТО, передает УНН.

Отжимался начальник Генштаба ВСУ в своем кабинете и передал эстафету Службе безопасности Украины.

Эстафету # 22PushupChallenge начали в Украине в поддержку бойцов, которые вернулись из зоны боевых действий и имеют посттравматический синдром.

Сначала эту эстафету начали в США, после того, как Департамент по делам ветеранов обнародовал шокирующий отчет о самоубийствах среди американских ветеранов.

Тогда выяснилось, что около 22 ветеранов ежедневно накладывают на себя руки. Чтобы привлечь внимание общества к этой проблеме, было введено флешмоб, условием которого стало 22-разовое отжимание в течение 22 дней.

Украинские Национальные Новости

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