Начальник Генштаба ВСУ присоединился к флешмобу отжиманий и передал эстафету СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Начальник Генерального штаба генерал армии Виктор Муженко присоединился к флешмобу отжиманий 22PushUpChallenge в поддержку ветеранов АТО, передает УНН.
Отжимался начальник Генштаба ВСУ в своем кабинете и передал эстафету Службе безопасности Украины.
Эстафету # 22PushupChallenge начали в Украине в поддержку бойцов, которые вернулись из зоны боевых действий и имеют посттравматический синдром.
Сначала эту эстафету начали в США, после того, как Департамент по делам ветеранов обнародовал шокирующий отчет о самоубийствах среди американских ветеранов.
Тогда выяснилось, что около 22 ветеранов ежедневно накладывают на себя руки. Чтобы привлечь внимание общества к этой проблеме, было введено флешмоб, условием которого стало 22-разовое отжимание в течение 22 дней.