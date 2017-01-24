Начальник Генштабу ЗСУ долучився до флешмобу віджимань і передав естафету СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Начальник Генерального штабу, генерал армії Віктор Муженко долучився до флешмобу віджимань 22PushUpChallenge на підтримку ветеранів АТО, передає УНН.
Віджимався начальник Генштабу ЗСУ у своєму кабінеті і передав естафету Службі безпеки України.
Естафету #22PushupChallenge розпочали в Україні на підтримку бійців, які повернулись із зони бойових дій і мають посттравматичний синдром.
Спершу цю естафету розпочали у США, після того, як Департамент у справах ветеранів оприлюднив шокуючий звіт про самогубства серед американських ветеранів.
Тоді з’ясувалось, що близько 22 ветеранів щодня накладають на себе руки. Аби привернути увагу суспільства до цієї проблеми, було запроваджено флешмоб, умовою якого стало 22-разове віджимання протягом 22 днів.