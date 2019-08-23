Организатор международного канала торговли людьми получила условный срок
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Организатор международного канала торговли людьми осуждена на 5 лет лишения свободы с назначением испытательного срока на 3 года, приговор вступил в силу. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
Так, в начале марта этого года правоохранители ликвидировали деятельность международного канала торговли людьми. Тогда, в пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области, была задержана гражданка Украины.
Она, используя уязвимое состояние молодых женщин, завербовала и организовала переправку на территорию РФ двух жительниц Днепропетровской области. Организатор незаконного бизнеса планировала использовать девушек за рубежом в сфере предоставления услуг интимного характера.
В рамках открытого по данному факту уголовного производства, организаторке канала было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека).
В июле этого года Дергачевским районным судом Харьковской области организаторка преступного бизнеса была признана виновной по ст. 149 УК Украины. Ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с назначением испытательного срока на 3 года.
В августе приговор суда вступил в законную силу.