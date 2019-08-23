Організаторка міжнародного каналу торгівлі людьми отримала умовний термін
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Організаторку міжнародного каналу торгівлі людьми засуджено на 5 років позбавлення волі з призначенням випробувального строку на 3 роки, вирок набув сили. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
Так, на початку березня цього року правоохоронці ліквідували діяльність міжнародного каналу торгівлі людьми. Тоді, в пункті пропуску "Гоптівка", що на Харківщині, була затримана громадянка України.
Вона, використовуючи уразливий стан молодих жінок, завербувала та організувала переправлення на територію РФ двох жительок Дніпропетровської області. Організаторка незаконного бізнесу планувала використовувати дівчат за кордоном у сфері надання послуг інтимного характеру.
В рамках відкритого за вказаним фактом кримінального провадження, організаторці каналу було повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини).
У липні цього року Дергачівським районним судом Харківської області організаторку злочинного бізнесу визнано винною за ст. 149 КК України. Їй призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з призначенням випробувального строку на 3 роки.
У серпні вирок суду набрав законної сили.