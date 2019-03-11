Двох українок намагались продати у сексуальне рабство до Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. На українсько-російському кордоні затримали жінку, яка намагалась переправити двох інших жінок до Росії для сексуального рабства. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву Держприкордонслужби України.
За даними прикордонників, організатора схеми торгівлі людьми та двох її жертв затримали на кордоні з Росією у пункті пропуску "Гоптівка".
На віїзд з України прибули троє жінок 22-26 років. Одна з них проживала у Росії протягом останніх 5 років і намагалась переправити туди ж двох співвітчизниць.
У Росії на жінок очікувала примусова праця у сфері надання інтимних послуг, про що свідчать задокументовані поліцією факти. Після спілкування с правоохоронцями, жертви шахрайки відмовились від перетинання кордону та роз'їхались по домівках.
Як повідомляв УНН, у Києві розкрили канал переправлення жінок до сексуального рабства у Туреччину.
Нагадаємо, на кордоні з Молдовою затримали громадянина Греції, який організував переправку до сексуального рабства трьох громадянок України.