У Одесі іноземець вивозив жінок у сексуальне рабство

"Зловмисника, громадянина Греції, затримали у пункті пропуску "Рені". Він саме намагався вивезти за кордон трьох громадянок України для їх подальшої експлуатації у сфері надання інтимних послуг", - йдеться у повідомленні.



Про можливу причетність чоловіка до злочину правоохоронці дізнались ще в грудні минулого року. Вони встановили, що іноземець, обманюючи жінок Одеської області, вербував їх для залучення в секс-індустрію за межами України.



За фактом розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.149 КК України (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини), в рамках якого правоохоронці задокументували декілька фактів вербування жінок з Овідіопольського району.



Наразі іноземцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, слідство триває. Жертви торгівлі людьми відмовились від поїздки за кордон.



Як повідомляв УНН, на Волині ліквідували канал вивезення жінок у секс-рабство.