В Одессе иностранец вывозил женщин в сексуальное рабство
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. На границе с Молдовой в Одесской области правоохранители задержали иностранца, который организовал канал торговли людьми. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Злоумышленника, гражданин Греции, задержали в пункте пропуска "Рени". Он как раз пытался вывезти за границу трех гражданок Украины для их дальнейшей эксплуатации в сфере предоставления интимных услуг", - говорится в сообщении.
О возможной причастности мужчины к преступлению правоохранители узнали еще в декабре прошлого года. Они установили, что иностранец, обманывая женщин Одесской области, вербовал их для привлечения в секс-индустрию за пределами Украины.
По факту начали уголовное производство по ч.1 ст.149 УК Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека), в рамках которого правоохранители задокументировали несколько фактов вербовки женщин с Овидиопольского района.
Сейчас иностранцу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, следствие продолжается. Жертвы торговли людьми отказались от поездки за границу.
Как сообщал УНН, на Волыни ликвидировали канал вывоза женщин в секс-рабство.