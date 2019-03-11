Двух украинок пытались продать в сексуальное рабство в Россию
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. На российско-украинской границе задержали женщину, которая пыталась переправить двух других женщин в Россию для сексуального рабства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Госпогранслужбы Украины.
По данным пограничников, организатора схемы торговли людьми и двух ее жертв задержали на границе с Россией в пункте пропуска "Гоптовка".
На выезде из Украины прибыли три женщины 22-26 лет. Одна из них проживала в России последние 5 лет и пыталась переправить туда же двух соотечественниц.
В России женщин ожидал принудительный труд в сфере оказания интимных услуг, о чем свидетельствуют задокументированые полицией факты. После общения с правоохранителями, жертвы мошенницы отказались от пересечения границы и разъехались по домам.
Как сообщал УНН, в Киеве раскрыли канал переправки женщин в сексуальное рабство в Турцию.
Напомним, на границе с Молдовой задержали гражданина Греции, который организовал переправку в сексуальное рабство трех гражданок Украины.