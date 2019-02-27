Вербувальниця дівчат у секс-рабство за кордон піде під суд

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Прокуратура міста Києва затвердила та направила до суду обвинувальний акт відносно 33-річної жінки, яка вербувала молодих дівчат для відправки до Туреччини у сексуальне рабство. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу відомства.