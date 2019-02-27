Вербувальниця дівчат у секс-рабство за кордон піде під суд
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Прокуратура міста Києва затвердила та направила до суду обвинувальний акт відносно 33-річної жінки, яка вербувала молодих дівчат для відправки до Туреччини у сексуальне рабство. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу відомства.
Слідством встановлено, що у вересні минулого року підозрювана обманним шляхом завербувала та відправила до Туреччини, начебто для надання ескорт-послуг, 23-річну дівчину. Там її зустріли невідомі особи, примусово завезли до квартири, відібрали документи та повідомили, що вона повинна надавати сексуальні послуги. Дізнавшись про це, дівчина вимагала відпустити її, але відносно неї було вчинено насильство та шантаж. У результаті цього, жертва протягом 15 днів була змушена надавати сексуальні послуги.
Повернувшись до України, потерпіла звернулася до правоохоронних органів.
Вже у жовтні 2018 року вербувальницю затримали у Києві при спробі відправки 5 дівчат до Туреччини.
Наразі обвинувальний акт відносно зловмисниці скеровано до Солом’янського районного суду міста Києва для розгляду по суті. За вчинене їй загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що в Маріуполі ліквідували канал торгівлі людьми до однієї з країн Близького Сходу.