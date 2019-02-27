Вербовщица девушек в секс-рабство за границу пойдет под суд

Следствием установлено, что в сентябре прошлого года подозреваемая обманным путем завербовала и отправила в Турцию, якобы для оказания эскорт-услуг, 23-летнюю девушку. Там ее встретили неизвестные, принудительно завезли в квартиру, отобрали документы и сообщили, что она должна предоставлять сексуальные услуги. Узнав об этом, девушка требовала отпустить ее, но в отношении нее было совершено насилие и шантаж. В результате этого, жертва в течение 15 дней была вынуждена предоставлять сексуальные услуги.

Вернувшись в Украину, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы.

Уже в октябре 2018 года вербовщицу задержали в Киеве при попытке отправки 5 девушек в Турцию.

Обвинительный акт в отношении злоумышленницы направлен в Соломенский районный суд города Киева для рассмотрения по существу. За совершенное ей грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщал, что в Мариуполе ликвидировали канал торговли людьми в одну из стран Ближнего Востока.