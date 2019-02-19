Мешканка Маріуполя намагалась продати співвітчизниць у рабство на Близький Схід

Мешканка міста налагодила відправлення жінок для зайняття проституцією під виглядом праці у закладах харчування. Господарка такого бізнесу отримувала з-за кордону по 300 доларів за кожну відправлену жертву.

Правоохоронці затримали жінку в аеропорту Запоріжжя при спробі відправити за кордон двох українок. Під час обшуків помешкання жінки знайшли авіаквитки на імена інших жертв торгівлі людьми та переписку, яка засвідчує нелегальний бізнес.

Жінці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНН, Папа Римський Франциск закликав людей, особливо молодь, рішуче протистояти причинам торгівлі людьми і захисту жертв.

Нагадаємо, близько 30% жертв торгівлі людьми - діти.