Жительница Мариуполя пыталась продать соотечественниц в рабство на Ближний Восток
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. В Мариуполе ликвидировали канал торговли людьми в одну из стран Ближнего Востока. Молодых женщин отправляли в рабство за границу, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Жительница города наладила отправления женщин для занятия проституцией под видом труда в общепитах. Хозяйка такого бизнеса получала из-за границы по 300 долларов за каждую отправленную жертву.
Правоохранители задержали женщину в аэропорту Запорожья при попытке отправить за границу двух украинок. Во время обысков жилья женщины нашли авиабилеты на имена других жертв торговли людьми и переписку, которая свидетельствует о нелегальном бизнесе.
Женщине угрожает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как сообщал УНН, Папа Римский Франциск призвал людей, особенно молодежь, решительно противостоять причинам торговли людьми и защищать жертв.
Напомним, около 30% жертв торговли людьми - дети.