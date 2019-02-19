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Жительница Мариуполя пыталась продать соотечественниц в рабство на Ближний Восток

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КИЕВ. 19 февраля. УНН. В Мариуполе ликвидировали канал торговли людьми в одну из стран Ближнего Востока. Молодых женщин отправляли в рабство за границу, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Жительница города наладила отправления женщин для занятия проституцией под видом труда в общепитах. Хозяйка такого бизнеса получала из-за границы по 300 долларов за каждую отправленную жертву.

Правоохранители задержали женщину в аэропорту Запорожья при попытке отправить за границу двух украинок. Во время обысков жилья женщины нашли авиабилеты на имена других жертв торговли людьми и переписку, которая свидетельствует о нелегальном бизнесе.

Женщине угрожает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал УНН, Папа Римский Франциск призвал людей, особенно молодежь, решительно противостоять причинам торговли людьми и защищать жертв.

Напомним, около 30% жертв торговли людьми - дети.

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