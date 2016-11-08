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15 марта, 19:03 • 112666 просмотра

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15 марта, 13:44 • 159426 просмотра

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НАБУ задержало экс-чиновника "Электротяжмаша"

НАБУ задержало экс-чиновника "Электротяжмаша"

Киев • УНН

 • 7348 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Сегодня, 8 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали экс-заместителя директора по стратегии и маркетингу государственного предприятия "Завод" Электротяжмаш ", которого подозревают в злоупотреблении служебным  положением, повлекшим тяжкие последствия. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАБУ.

"8 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали экс-заместителя директора по стратегии и маркетингу государственного предприятия " Завод "Электротяжмаш", - сказано в сообщении.

Во время досудебного расследования детективы НАБУ разоблачили схему, согласно которой должностные лица ГП "Завод" Электротяжмаш "по предварительному сговору с руководителями двух подставных компаний (" прокладок "), в период 2014-2015 годов продали электродвигатель постоянного тока" ПБК 380/80 2.25УХЛ4 "фактически по себестоимости (1,39 млн. грн) с последующей перепродажей его по рыночной цене в Республику Казахстан - за сумму свыше 3 млн долл. В результате реализации преступного умысла государственное предприятие понесло убытки на сумму 37,2 млн. грн, повлекшее тяжкие последствия государственным интересам.

Правоохранители задержали злоумышленника в Харькове. В ведомстве отметили, что экс-чиновник подозревается в совершении уголовного преступления по ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным лицом служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Еще одному лицу (руководителю двух коммерческих предприятий, задействованных в схеме завладения государственными средствами) также сообщено о подозрении по ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины. Сейчас устанавливается его местонахождение.

Досудебное расследование продолжается, принимаются меры для установления других возможных соучастников преступления.

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