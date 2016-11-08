НАБУ затримало екс-посадовця “Електроважмашу”
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Сьогодні, 8 листопада детективи Національного антикорупційного бюро України затримали екс-заступника директора зі стратегії та маркетингу державного підприємства “Завод “Електроважмаш”, якого підозрюють у зловживанні службовими становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Про це УНН повідомили у прес-службі НАБУ.
"8 листопада детективи Національного антикорупційного бюро України затримали екс-заступника директора зі стратегії та маркетингу державного підприємства “Завод “Електроважмаш”, — сказано в повідомленні.
Під час досудового розслідування детективи НАБУ викрили схему, відповідно до якої службові особи ДП “Завод “Електроважмаш” за попередньою змовою з керівниками двох підставних компаній (“прокладок”), в період 2014-2015 років продали електродвигун постійного струму “ПБК 380/80-2.25УХЛ4” фактично за собівартістю (1,39 млн грн) з подальшим перепродажем його за ринковою ціною до Республіки Казахстан — за суму понад 3 млн дол. В результаті реалізації злочинного умислу державне підприємство зазнало збитків на суму 37,2 млн грн, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.
Правоохоронці затримали зловмисника у Харкові. У відомстві заначили, що екс-посадовець підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 (зловживання службовою особою службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Ще одній особі (керівнику двох комерційних підприємств, задіяних у схемі заволодіння державними коштами) також повідомлено про підозру за ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України. Наразі встановлюється його місцезнаходження.
Досудове розслідування триває, вживаються заходи для встановлення інших можливих співучасників злочину.