НАБУ засекретило информацию о допросе Суркисов по делу "Энергосети"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Национальное антикоррупционное бюро засекретило информацию о допросе братьев Игоря и Григория Суркиса в рамках расследования уголовного производства в отношении злоупотреблений должностными лицами компании "Энергосети", передает УНН.
Отметим, что в начале ноября САП составила подозрение задержанному в Германии экс-директору "Энергосети" Дмитрию Крючкову.
"По результатам расследования указанного уголовного производства 09.11.2018 прокурором составлено письменное уведомление о подозрении бывшему главе правления ЧАО "ХК "Энергосети" в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст. 27 ч.2 ст.364, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины", - подтвердили информацию САП в НАБУ.
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Так, сообщение о подозрении было составлено почти месяц назад. Впрочем, врученао ли подозрение Крючкову, до сих пор не известно. В НАБУ эту информацию засекретили, ссылаясь на тайну досудебного расследования.
Кроме того, в НАБУ не уточнили, были ли допрошены в рамках уголовного производства Игорь и Григорий Суркисы, которые, по данным СМИ, имели неопосредованное отношение к деятельности "Энергосети".
"Предоставить другую информацию о ходе досудебного расследования не представляется возможным, в связи с необходимостью сохранения тайны досудебного расследования в соответствии со статьей 222 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в ответе НАБУ.
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Напомним, в махинациях с долгами облэнерго, мажоритарием которых является государство, братья Игорь и Григорий Суркисы могли заработать сотни миллионов гривен. Речь идет о примерно 679 млн грн, пишет "Новое время".
Кроме того, детективы Бюро в судах доказали незаконность сделок "Энергосети" о покупке долгов облэнерго и добились признания их недействительными.