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САП підготувала підозру затриманому у Німеччині екс-директору “Енергомережі”

САП підготувала підозру затриманому у Німеччині екс-директору “Енергомережі”

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура склала підозру екс-директора компанії “Енергомережа” Дмитру Крючкову, який був затриманий у Німеччині, передає УНН з посиланням на повідомленні САП у Facebook.

“Прокурорами САП складено письмове повідомлення про підозру голові правління ПрАТ ХК „Енергомережа“, відносно якого з квітня поточного року (7 місяців) триває процедура екстрадиції з Німеччини щодо всіх епізодів злочинної діяльності, внаслідок яких відбулося заволодіння коштами державного сектору економіки у сфері енергетики у сумі 424 млн грн за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.2 ст.364, ч.3 ст.209 КК України”, — розповіли у антикорупційній прокуратурі.

У САП зазначили, що заволодіння відбувалося шляхом укладання за згодою постачальників електричної енергії угод про переведення боргу від споживачів електричної енергії до нового боржника та договору на постачання природного газу для вироблення електричної енергії на умовах передоплати.

При цьому, як уточнили у прокуратурі, отримані відповідно до угод та договору кошти голова правління ПрАТ ХК “Енергомережа” використав на власний розсуд, легалізувавши таким чином здобуті злочинним шляхом гроші.

Нагадаємо, директора “Енергомережі” Дмитра Крючкова 14 квітня було затримано у Німеччині. Після цього ГПУ направила запит про його екстрадицію.

НАБУ розслідує кримінальне провадження за підозрою керівництва “Енергомережі” у завданні мільйонних збитків державному бюджету шляхом укладання договорів про відступлення права вимоги боргів за електроенергію перед “Запоріжжяобленерго” та "Черкасиобленерго“.

Детективи НАБУ вже довели незаконність угод “Енергомережі” у всіх судових інстанціях. 

ЗМІ називають Крючкова людиною Суркісів, адже представники братів входили до керівних органів компанії "Енергомережа".
Також нагадаємо, експерт Інституту публічної політики та консалтингу Василь Вакаров, із посиланням на власні стовідсотково достовірні джерела, раніше повідомив про те, що для Дмитра Крючкова готують оформлення російського громадянства.

“Задля того, щоб не допустити видачі корупціонера українським правоохоронцям пани С......и (Суркіси — ред.) в авральному режимі роблять Крючкову громадянство Російської Федерації. За новим паспортом він, напевно, має виїхати до Ростова, де приєднатися до купки наших втікачів”, — зазначив Вакаров.

У НАБУ з цього приводу тоді заявили, що проінформували Німеччину про наміри Крючкова отримати російське громадянство з метою уникнення відповідальності та екстрадиції. 

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