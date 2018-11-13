САП подготовила подозрение задержанному в Германии экс-директору "Энергосети"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура составила подозрение экс-директору компании "Энергосети" Дмитрию Крючкову, который был задержан в Германии, передает УНН со ссылкой на сообщении САП в Facebook.
"Прокурорами САП составлено письменное уведомление о подозрении главе правления ЧАО ХК "Энергосеть", в отношении которого с апреля текущего года (7 месяцев) продолжается процедура экстрадиции из Германии в отношении всех эпизодов преступной деятельности, в результате которых произошло завладение средствами государственного сектора экономики в сфере энергетики в сумме 424 млн грн по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.2 ст.364, ч.3 ст.209 УК Украины", - рассказали в антикоррупционной прокуратуре.
В САП отметили, что завладение происходило путем заключения с согласия поставщиков электрической энергии соглашений о переводе долга от потребителей электрической энергии к новому должнику и договора на поставку природного газа для выработки электрической энергии на условиях предоплаты.
При этом, как уточнили в прокуратуре, полученные в соответствии с соглашениями и договора средства глава правления ЧАО ХК "Энергосеть" использовал по своему усмотрению, легализовав таким образом добытые преступным путем деньги.
Напомним, директора "Энергосети" Дмитрия Крючкова 14 апреля было задержано в Германии. После этого ГПУ направила запрос о его экстрадицию.
НАБУ расследует уголовное производство по подозрению руководства "Энергосети" в нанесении миллионных убытков государственному бюджету путем заключения договоров об уступке права требования долгов за электроэнергию перед "Запорожьеоблэнерго" и "Черкассыоблэнерго".
Детективы НАБУ уже доказали незаконность сделок "Энергосети" во всех судебных инстанциях.
СМИ называют Крючкова человеком Суркисов, ведь представители братьев входили в руководящие органы компании "энергосети".
Также напомним, эксперт Института публичной политики и консалтинга Василий Вакаров со ссылкой на собственные полностью достоверные источники, ранее сообщил о том, что для Дмитрия Крючкова готовят оформление российского гражданства.
"Для того, чтобы не допустить выдачи коррупционера украинским правоохранителям господа С ...... ы (Суркисы - ред.) в авральном режиме делают Крючкову гражданство Российской Федерации. По новому паспорту он, наверное, должен выехать в Ростов, где присоединиться к группе наших беглецов", - отметил Вакаров.
В НАБУ по этому поводу тогда заявили, что проинформировали Германию о намерениях Крючкова получить российское гражданство с целью избежания ответственности и экстрадиции.