НАБУ засекретило інформацію про допит Суркісів у справі "Енергомережі"

Зазначимо, що на початку листопада САП склала підозру затриманому у Німеччині екс-директору “Енергомережі” Дмитру Крючкову.

"За результатами розслідування вказаного кримінального провадження 09.11.2018 прокурором складено письмове повідомлення про підозру колишньому голові правління ПрАТ "ХК "Енергомережа" у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст. 27 ч.2 ст.364, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України", - підтвердили інформацію САП у НАБУ.

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Так, повідомлення про підозру було складено майже місяць тому. Утім, чи вручена підозра Крючкову, досі не відомо. У НАБУ цю інформацію засекретили, посилаючись на таємницю досудового розслідування.

Крім того, у НАБУ не уточнили, чи були допитані у межах кримінального провадження Ігор та Григорій Суркіси, які, за даними ЗМІ, мали неопосередкований стосунок до діяльності "Енергомережі".

"Надати іншу інформацію щодо перебігу досудового розслідування не виявляється можливим, у зв'язку із необхідністю збереження таємниці досудового розслідування відповідно до статті 222 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у відповіді НАБУ.

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Нагадаємо, на махінаціях з боргами обленерго, мажоритарієм яких є держава, брати Ігор і Григорій Суркіси могли заробити сотні мільйонів гривень. Йдеться про приблизно 679 млн грн, пише "Новое время".

Окрім того, детективи Бюро у судах довели незаконність угод "Енергомережі" про купівлю боргів обленерго та домоглися визнання їх недійсними.