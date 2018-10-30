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НАБУ заказало специализированные автомобили на 12 млн гривен

НАБУ заказало специализированные автомобили на 12 млн гривен

Киев  •  УНН

 • 14222 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины, по результатам тендера, заказало у двух компаний специализированные автомобили на сумму 12 098 400 гривен, сообщает УНН со ссылкой на сайт публичных закупок ProZorro.

В частности, победителями в тендерах стали ООО "Еврокар" и ООО "ВиДи Юникомерс". Согласно данным сайта ProZorro, на торгах были выставлены 5 лотов: № 1 - специализированные автомобили марки Škoda Kodiaq (или эквивалент). Лот № 2 - специализированные автомобили марки Skoda Octavia A7 (или эквивалент). Лот № 3 - специализированные автомобили марки Skoda Octavia A7 Combi (или эквивалент). Лот № 4 - специализированные автомобили марки - Skoda Superb (или эквивалент). Лот № 5 - специализированный автомобиль типа микроавтобус.

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По результатам торгов, по первому лоту НАБУ получит четыре полноприводных внедорожников Skoda Kodiaq Style 2,0 TSI / 132kW 7DSG 4×4 на общую сумму 4 356 000 грн. Эти автомобили будут иметь спецоборудование: сигнальное громкоговорящая устройство, проблесковый маячок синего цвета на магните, металлический сейф для хранения оружия, боеприпасов, документов, а также климат-контроль, круиз-контроль, задние упаковочные датчики и камеру.

По второму лоту НАБУ получит шесть автомобилей Skoda Octavia А7 Ambition 1,8 TSI / 132kW 7DSG на общую сумму 4 665 300 грн. Еще по двум лотам НАБУ получит автомобиль Skoda Octavia А7 Combi Ambition 1,8 TSI / 132kW 7DSG, а также полноприводную Skoda Superb Ambition 2,0 TSI / 206kW 4 × 4 DSG.

Добавим, что начальная выжидающая стоимость всех лотов была оценена в 12 115 000 грн.

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило тендер на услуги по мониторингу и анализу социальных сетей.

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