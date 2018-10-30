НАБУ замовило спеціалізовані автомобілі на 12 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Національне антикорупційне бюро України, за результатами тендеру, замовило у двох компаній спеціалізовані автомобілі на суму 12 098 400 гривень, повідомляє УНН з посиланням на сайт публічних закупівель ProZorro.
Зокрема, переможцями у тендерах стали ТОВ “Єврокар” та ТОВ “ВіДі юнікомерс”. Згідно даним сайту ProZorro, на торгах були виставлені 5 лотів: № 1 — спеціалізовані автомобілі марки Škoda Kodiaq (або еквівалент). Лот № 2 — спеціалізовані автомобілі марки Skoda Octavia A7 (або еквівалент). Лот № 3 — спеціалізовані автомобілі марки Skoda Octavia A7 Combi (або еквівалент). Лот № 4 — спеціалізовані автомобілі марки — Skoda Superb (або еквівалент). Лот № 5 — спеціалізований автомобіль типу мікроавтобус.
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За результатами торгів, по першому лоту НАБУ отримає чотири повнопривідних позашляховиків Skoda Kodiaq Style 2,0 TSI / 132kW 7DSG 4×4 на загальну суму 4 356 000 млн грн. Ці автомобілі матимуть спецобладнання: сигнальне гучномовний пристрій, проблисковий маячок синього кольору на магніті, металевий сейф для зберігання зброї, боєприпасів, документів, а також клімат-контроль, круїз-контроль, задні пакувальні датчики і камеру.
По другому лоту НАБУ отримає шість автомобілів Skoda Octavia А7 Ambition 1,8 TSI / 132kW 7DSG на загальну суму 4 665 300 грн. Ще по двом лотам НАБУ отримає автомобіль Skoda Octavia А7 Combi Ambition 1,8 TSI / 132kW 7DSG, а також повнопривідну Skoda Superb Ambition 2,0 TSI / 206kW 4×4 DSG.
Додамо, що початкова очікувальна вартість усіх лотів була оцінена у 12,115 млн грн.
Нагадаємо, раніше Національне антикорупційне бюро України оголосило тендер на послуги з моніторингу та аналізу соціальних мереж.