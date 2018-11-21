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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 99663 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 106196 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 141699 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 138783 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133440 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126959 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
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7 марта, 08:52 • 166228 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117984 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145363 просмотра

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НАБУ взялось за возможные злоупотребления главы "Ощадбанка"

НАБУ взялось за возможные злоупотребления главы "Ощадбанка"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 ноября. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможных злоупотреблений служебным положением и присвоении имущества главой "Ощадбанка", должность которого на данный момент занимает Андрей Пышный, и его подчиненными. Об этом УНН сообщает со ссылкой на постановления Соломенского районного суда города Киева.

"Национальным антикоррупционным бюро Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве № 52018000000000846 от 04.09.2018 г. по факту совершения председателем ПАО "Государственный сберегательный банк Украины" ЛИЦО_4 (главой правления АО "Ощадбанк" на данный момент является Андрей Пышный - ред.) и другими подчиненными ему должностными лицами ПАО "Государственный сберегательный банк Украины" уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением), ч. 1 ст. 388 (Незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест или которое описано или подлежит конфискации) УК Украины", - говорится в тексте постановления суда.

Как отмечается в другом постановлении того же суда в этом же уголовном производстве, речь идет о "присвоении имущества ЛИЦО_2, находящегося в ведении должностных лиц банка, путем злоупотребления ими своим служебным положением по предварительному сговору организованной группой лиц в особо крупных размерах, а также злоупотребления ими служебным положением, то есть умышленном, с целью получения любой неправомерной выгоды для самих себя или другого физического или юридического лица использовании власти или служебного положения вопреки интересам службы, которое повлекло тяжкие последствия ЛИЦО_2, а также растраты имущества, на которое наложен арест на сумму 34 960 000 гривен".

Напомним, в конце октября была арестована заместитель главы "Ощадбанка". Она внесла залог. Вместе с ней суд избрал меру пресечения и остальным подозреваемым по делу "Ощадбанка".

В НАБУ сообщали, что 10 лицам сообщено о подозрении в завладении 20 млн долл. "Ощадбанка".

Позже стало известно, что к хищению 20 млн долл. "Ощадбанка" мог быть причастен народный депутат Украины Станислав Березкин, его сын и группа должностных лиц коммерческих учреждений.

Накануне ВР не поддержала привлечение Березкина к ответственности.

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