НАБУ взялось за возможные злоупотребления главы "Ощадбанка"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможных злоупотреблений служебным положением и присвоении имущества главой "Ощадбанка", должность которого на данный момент занимает Андрей Пышный, и его подчиненными. Об этом УНН сообщает со ссылкой на постановления Соломенского районного суда города Киева.
"Национальным антикоррупционным бюро Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве № 52018000000000846 от 04.09.2018 г. по факту совершения председателем ПАО "Государственный сберегательный банк Украины" ЛИЦО_4 (главой правления АО "Ощадбанк" на данный момент является Андрей Пышный - ред.) и другими подчиненными ему должностными лицами ПАО "Государственный сберегательный банк Украины" уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением), ч. 1 ст. 388 (Незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест или которое описано или подлежит конфискации) УК Украины", - говорится в тексте постановления суда.
Как отмечается в другом постановлении того же суда в этом же уголовном производстве, речь идет о "присвоении имущества ЛИЦО_2, находящегося в ведении должностных лиц банка, путем злоупотребления ими своим служебным положением по предварительному сговору организованной группой лиц в особо крупных размерах, а также злоупотребления ими служебным положением, то есть умышленном, с целью получения любой неправомерной выгоды для самих себя или другого физического или юридического лица использовании власти или служебного положения вопреки интересам службы, которое повлекло тяжкие последствия ЛИЦО_2, а также растраты имущества, на которое наложен арест на сумму 34 960 000 гривен".
Напомним, в конце октября была арестована заместитель главы "Ощадбанка". Она внесла залог. Вместе с ней суд избрал меру пресечения и остальным подозреваемым по делу "Ощадбанка".
В НАБУ сообщали, что 10 лицам сообщено о подозрении в завладении 20 млн долл. "Ощадбанка".
Позже стало известно, что к хищению 20 млн долл. "Ощадбанка" мог быть причастен народный депутат Украины Станислав Березкин, его сын и группа должностных лиц коммерческих учреждений.
Накануне ВР не поддержала привлечение Березкина к ответственности.