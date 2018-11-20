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Рада не підтримала притягнення до відповідальності Березкіна

Рада не підтримала притягнення до відповідальності Березкіна

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Верховна Рада не підтримала притягнення до кримінальної відповідальної народного депутата Станіслава Березкіна, передає УНН.

За відповідне рішення проголосували лише 160 народних депутатів України.

"Подання Генерального прокурора до Верховної Ради не було підтримано народними депутатами", - сказав А.Парубій.

Нагадаємо, Комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради визнав законним подання Генерального прокурора України про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Станіслава Березкіна, але два інших подання — про затримання та арешт комітет вважає недостатньо вмотивованими.

На засідання Комітету ВР Генпрокурор Юрій Луценко розповів під час представлення трьох подань, що слідство інкримінує вчинення нинішнім народним депутатом України Березкіним злочинів за статтями 191 (розкрадання), 209 (відмивання коштів), 364 (зловживання владою) та 366 (підробка документів) ККУ.

Як повідомляв УНН, 7 листопада Генеральний прокурор України Юрій Луценко вніс до парламенту подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешту народного депутата Станіслава Березкіна.

Раніше у НАБУ повідомляли, що 10 особам повідомлено про підозру у заволодінні 20 млн дол. “Ощадбанку”.

Згодом стало відомо, до розкрадання 20 млн доларів “Ощадбанку” міг бути причетний народний депутат України Станіслав Березкін, його син та група посадовців комерційних установ.

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