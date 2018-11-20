Рада не поддержала привлечение к ответственности Березкина
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Верховная Рада не поддержала привлечение к уголовной ответственной народного депутата Станислава Березкина, передает УНН.
За соответствующее решение проголосовали только 160 народных депутатов Украины.
"Представление Генерального прокурора к Верховной Раде не было поддержано народными депутатами", - сказал Парубий.
Напомним, Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады признал законным представление Генерального прокурора Украины о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Станислава Березкина, но два других представления - о задержании и аресте комитет считает недостаточно мотивированными.
На заседание Комитета ВР Генпрокурор Юрий Луценко рассказал, что следствие инкриминирует совершение нынешним народным депутатом Украины Березкиным преступлений по статьям 191 (хищение), 209 (отмывание средств), 364 (злоупотребление властью) и 366 (подделка документов) УК.
Как сообщал УНН, 7 ноября Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в парламент представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Станислава Березкина.
Ранее в НАБУ сообщали, что 10 лицам сообщено о подозрении в завладении 20 млн долл. "Ощадбанка".
Впоследствии стало известно, что к хищению 20 млн долларов "Ощадбанка" мог быть причастен народный депутат Украины Станислав Березкин, его сын и группа должностных лиц коммерческих учреждений.