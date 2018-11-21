НАБУ взялося за можливі зловживання голови "Ощадбанку"

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Національне антикорупційне бюро України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливих зловживань службовим становищем і привласнення майна очільником "Ощадбанку", посаду якого на сьогодні обіймає Андрій Пишний, та його підлеглими. Про це УНН повідомляє з посиланням на ухвали Солом'янського районного суду міста Києва.

"Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 52018000000000846 від 04.09.2018 р. за фактом вчинення головою ПАТ "Державний ощадний банк України" ОСОБА_4 (головою правління АТ "Ощадбанк" на сьогодні є Андрій Пишний - ред.) та іншими підлеглими йому службовими особами ПАТ "Державний ощадний банк України" кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем), ч. 1 ст. 388 (Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт або яке описано чи підлягає конфіскації) КК України", - йдеться у тексті ухвали суду.

Як зазначається в іншій ухвалі того ж суду у цьому ж кримінальному провадженні, йдеться про "привласнення майна ОСОБА_2, яке перебувало у віданні службових осіб банку, шляхом зловживання ними своїм службовим становищем за попередньою змовою організованою групою осіб в особливо великих розмірах, а також зловживання ними службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самих себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання влади чи службового становища всупереч інтересам служби, яке спричинило тяжкі наслідки ОСОБА_2, а також розтрати майна, на яке накладено арешт на суму 34 960 000 гривень".

Нагадаємо, наприкінці жовтня була заарештована заступниця голови "Ощадбанку". Вона внесла заставу. Разом з нею суд обрав запобіжний захід і решті підозрюваним у справі "Ощадбанку".

У НАБУ повідомляли, що 10 особам повідомлено про підозру у заволодінні 20 млн дол. "Ощадбанку".

Пізніше стало відомо, що до розкрадання 20 млн дол. "Ощадбанку" міг бути причетний народний депутат України Станіслав Березкін, його син та група посадовців комерційних установ.

Напередодні ВР не підтримала притягнення Березкіна до відповідальності.

Українські Національні Новини

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