НАБУ взяло на взятке судью Голосеевского райсуда
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины вместе со Службой безопасности Украины под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили судью Голосеевского районного суда Киева на получении взятки, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НАБУ.
"23 апреля 2018 года детективы НАБУ вместе с сотрудниками СБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Голосеевского районного суда города Киева в момент получения им части неправомерной выгоды в размере 1000 долл. США", - говорится в сообщении.
Как стало известно УНН, этим судьей оказался Андрей Васильевич Новак.
Также, по информации Бюро, разоблачен посредник, которым оказался судья этого же суда в отставке.
"Служитель Фемиды требовал и получил от посредника деньги за удовлетворение гражданского иска в пользу истца о восстановлении его на работе и выплате ему компенсации в размере 1,5 млн грн. Свои "услуги" судья оценил в 8000 долл. США, которые передавались ему тремя траншами. В момент передачи последней части неправомерной выгоды судья и был разоблачен "на горячем", - отметили в ведомстве.
В НАБУ также рассказали, что судью и посредника задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса по подозрению в совершении преступления, квалифицированного по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении.
Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с марта 2018 года.
Напомним, в марте НАБУ и САП сообщили о подозрении 10 лицам.