НАБУ взяло на взятке судью Голосеевского райсуда

"23 апреля 2018 года детективы НАБУ вместе с сотрудниками СБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Голосеевского районного суда города Киева в момент получения им части неправомерной выгоды в размере 1000 долл. США", - говорится в сообщении.

Как стало известно УНН, этим судьей оказался Андрей Васильевич Новак.

Также, по информации Бюро, разоблачен посредник, которым оказался судья этого же суда в отставке.

"Служитель Фемиды требовал и получил от посредника деньги за удовлетворение гражданского иска в пользу истца о восстановлении его на работе и выплате ему компенсации в размере 1,5 млн грн. Свои "услуги" судья оценил в 8000 долл. США, которые передавались ему тремя траншами. В момент передачи последней части неправомерной выгоды судья и был разоблачен "на горячем", - отметили в ведомстве.

В НАБУ также рассказали, что судью и посредника задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса по подозрению в совершении преступления, квалифицированного по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с марта 2018 года.

Напомним, в марте НАБУ и САП сообщили о подозрении 10 лицам.