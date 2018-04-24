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НАБУ взяло на хабарі суддю Голосіївського райсуду

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Національне антикорупційне бюро України разом із Службою безпеки України під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили суддю Голосіївського районного суду Києва на отриманні хабара, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби НАБУ.

НАБУ взяло на хабарі суддю Голосіївського райсуду

"23 квітня 2018 року детективи НАБУ разом із співробітниками СБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили суддю Голосіївського районного суду міста Києва в момент отримання ним частини неправомірної вигоди в розмірі 1000 дол. США", - йдеться у повідомленні.

Як стало відомо УНН, цим суддею виявився Андрій Васильович Новак.

Також, за інформацією Бюро, викрито посередника, яким виявився суддя цього ж суду у відставці.

"Служитель Феміди вимагав та одержав від посередника кошти за задоволення цивільного позову на користь позивача про поновлення його на роботі та виплати йому компенсації в розмірі 1,5 млн грн. Свої "послуги" суддя оцінив у 8000 дол. США, які передавались йому трьома траншами. У момент передачі останньої частини неправомірної вигоди суддю й було викрито "на гарячому", - зазначили у відомстві.

У НАБУ також розповіли, що суддю та посередника затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу за підозрою у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч. 3 ст. 368 КК України. Наразі вирішується питання про повідомлення їм про підозру.

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють із березня 2018 року.

Нагадаємо, у березні НАБУ і САП повідомили про підозру 10 особам.

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