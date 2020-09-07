НАБУ открыло дело за попытки завладеть имуществом "Привата": фигурируют оффшоры Суркисов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Детективы НАБУ открыли уголовное производство по факту незавершенного покушения на завладение имуществом ПриватБанка в особо крупных размерах. Об этом сообщает НВ Бизнес, передает УНН.
Уголовное производство №52020000000000566 открыто 4 сентября 2020 года, по статье 15 части 3 УК Украины.
"В кратком описании обстоятельств дела указывается, что фигуранты дела еще не определены, но среди них есть те, кто представляет: судебную ветвь власти, должностные лица Государственной исполнительной службы, сотрудники шести английских компаний, связанных с бизнесменами Суркисами (CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP) ", - отмечает издание.
Как писал УНН, 2 сентября Печерский райсуд Киева под председательством Сергея Вовка удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к ПриватБанку на 350 млн долларов.
В банке, НБУ, Минфине и Минюсте сразу же заявили о намерениях обжаловать решение. Уточнялось, что принято оно с нарушениями и без рассмотрения по существу.
В Минюсте уже инициировали законопроект, принятие которого должно запретить осуществление выплат в пользу оффшоров Суркисов, и его регистрация в парламенте ожидается в ближайшее время.
Напомним, ранее ПриватБанк обращался к НАБУ из-за манипуляций судьи Вовка с автоматическим распределением дел при рассмотрении иска оффшоров Суркисов.