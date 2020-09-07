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НАБУ відкрило справу за спроби заволодіти майном "Привату": фігурують офшори Суркісів

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Детективи НАБУ відкрили кримінальне провадження за фактом незавершеного замаху на заволодіння майном ПриватБанку в особливо великих розмірах. Про це повідомляє НВ Бізнес, передає УНН.

НАБУ відкрило справу за спроби заволодіти майном "Привату": фігурують офшори Суркісів

Кримінальне провадження №52020000000000566 відкрите 4 вересня 2020 року, за статтею 15 частиною 3 КК України.

"У короткому описі обставин справи вказується, що фігуранти справи ще не визначені, але серед них є ті, хто представляє: судову гілку влади, службові осіб Державної виконавчої служби, співробітники шести англійських компаній, пов’язаних з бізнесменами Суркісами (CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP)", - зазначає видання.

Як писав УНН, 2 вересня Печерський райсуд Києва під головуванням Сергія Вовка задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до ПриватБанку на 350 млн доларів.

У банку, НБУ, Мінфіні та Мін'юсті відразу ж заявили про наміри оскаржити рішення. Уточнювалося, що прийнято воно з порушеннями та без розгляду по суті.

В Мін'юсті вже ініціювали законопроект, прийняття якого має заборонити здійснення виплат на користь офшорів Суркісів, і його реєстрація в Парламенті очікується вже найближчим часом.

Нагадаємо, раніше ПриватБанк звертався до НАБУ через маніпуляції судді Вовка з автоматичним розподілом справ під час розгляду позову офшорів Суркісів.

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