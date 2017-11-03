НАБУ: в деле Левочкина не может быть быстрого результата
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В деле экс-главы Администрации Президента Украины Сергея Левочкина, инициированной депутатами РПЛ, не может быть быстрого результата, поскольку много имущества. Об этом на слушаниях в комитете ВР по борьбе с коррупцией заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает УНН.
"Если вы ждете быстрого результата, его не будет. В первую очередь, потому, что очень много имущества зарегистрировано за рубежом. Это требует времени. А делать из этого шоу мы не хотим", - отметил Сытник.
Напомним, Ляшко не исключил причастность Левочкина к организации покушения на Мосийчука.
Как сообщал УНН, следствие рассматривает три версии по делу о покушении на народного депутата Игоря Мосийчука.