НАБУ: в деле Левочкина не может быть быстрого результата

"Если вы ждете быстрого результата, его не будет. В первую очередь, потому, что очень много имущества зарегистрировано за рубежом. Это требует времени. А делать из этого шоу мы не хотим", - отметил Сытник.

Напомним, Ляшко не исключил причастность Левочкина к организации покушения на Мосийчука.

Как сообщал УНН, следствие рассматривает три версии по делу о покушении на народного депутата Игоря Мосийчука.