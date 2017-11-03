НАБУ: у справі Льовочкіна не може бути швидкого результату

"Якщо ви чекаєте швидкого результату, його не буде. У першу чергу, тому, що дуже багато майна зареєстровано за кордоном. Це вимагає часу. А робити з цього шоу ми не хочемо", - зазначив Ситник.

Нагадаємо, Ляшко не виключив причетність Льовочкіна в організації замаху на Мосійчука.

Як повідомляв УНН, слідство розглядає три версії у справі про замах на народного депутата Ігора Мосійчука.