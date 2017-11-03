НАБУ: у справі Льовочкіна не може бути швидкого результату
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У справі екс-глави Адміністрації Президента України Сергія Льовочкіна, ініційованій депутатами РПЛ, не може бути швидкого результату, оскільки багато майна. Про це на слуханнях у комітеті ВР по боротьбі з корупцією заявив директор НАБУ Артем Ситник, передає УНН.
"Якщо ви чекаєте швидкого результату, його не буде. У першу чергу, тому, що дуже багато майна зареєстровано за кордоном. Це вимагає часу. А робити з цього шоу ми не хочемо", - зазначив Ситник.
Нагадаємо, Ляшко не виключив причетність Льовочкіна в організації замаху на Мосійчука.
Як повідомляв УНН, слідство розглядає три версії у справі про замах на народного депутата Ігора Мосійчука.