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НАБУ три года не обращалось в военную прокуратуру по делу коррупции в оборонке — Матиос

Киев • УНН

 • 7927 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины три года не обращалось к Главной военной прокуратуры для ознакомления с материалами дела о коррупции в оборонной сфере. Об этом заявил заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в видеообращении, опубликованном на YouTube, передает УНН.

НАБУ три года не обращалось в военную прокуратуру по делу коррупции в оборонке — Матиос

"Никаких запросов желание ознакомиться с материалами этого производства в течение трех лет с 2016 по 2019 год до возникновения скандала в результате журналистского расследования со стороны НАБУ в Главную военную прокуратуру не поступало", - отметил Матиос.

Он добавил, что документы о личной переписке любого лица могут быть выданы детективу НАБУ или другому лицу только на основании судебного решения, а за три месяца детективы НАБУ такого разрешения суде не получали и в прокуратуру не посылали.

Кроме того, он напомнил, что в марте 2019 года 87 листов доказательств по этому делу официально передал директору НАБУ Артему Сытнику.

"Переданные ему материалы свидетельствовали о вероятной причастности ряда гражданских и должностных лиц, а также непосредственно детективов НАБУ к совершению коррупционных действий и получения взяток", - сказал Матиос.

Напомним, ранее Матиос заявил, что информация о коррупции в оборонке передал директору НАБУ Артему Сытнику с лично в руки.

По его словам, детективы НАБУ скопировали все необходимые им материалы в полном объеме, подтверждающие составлены и подписаны ими протоколы.

Как сообщал УНН, в 2017 году в НАБУ было направлено материалы дела, из которых следует вероятная коррупционная деятельность работников НАБУ в сотрудничестве с руководителем ООО "Оптимумспецдеталь".

Управление внутреннего контроля НАБУ в марте начало служебное расследование по фактам возможных неправомерных действий работников Бюро, связанных с фигурантами журналистского сюжета.

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