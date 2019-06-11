НАБУ три роки не зверталося до військової прокуратури щодо справи корупції в оборонці – Матіос
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Національне антикорупційне бюро України три роки не зверталося до Головної військової прокуратури для ознайомлення з матеріалами справи щодо корупції в оборонній сфері. Про це заявив заступник Генерального прокурора - Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос у відеозверненні, опублікованому на YouTube, передає УНН.
"Будь-яких запитів щодо бажання ознайомитися з матеріалами цього провадження протягом трьох років з 2016 по 2019 рік до виникнення скандалу внаслідок журналістського розслідування з боку НАБУ до Головної військової прокуратури не надходило", - зазначив Матіос.
Він додав, що документи про особисте листування будь-якої особи можуть бути видані детективу НАБУ або іншій особі лише на підставі судового рішення, а за три місяці детективи НАБУ такого дозволу суді не отримували і до прокуратури не надсилали.
Крім того, він нагадав, що у березні 2019 року 87 аркушів доказів щодо цієї справи офіційно передав директору НАБУ Артему Ситнику.
"Передані йому матеріали свідчили про ймовірну причетність ряду цивільних та посадових осіб, а також безпосередньо детективів НАБУ до вчинення корупційних дій та отримання хабарів", - сказав Матіос.
Нагадаємо, раніше Матіос заявив, що інформацію щодо корупції в оборонці передав директору НАБУ Артему Ситнику с особисто в руки.
За його словами, детективи НАБУ скопіювали всі необхідні їм матеріали у повному обсязі, що підтверджують складені і підписані ними протоколи.
Як повідомляв УНН, у 2017 році до НАБУ було направлено матеріали справи, з яких витікає ймовірна корупційна діяльність працівників НАБУ у співпраці з керівником ТОВ "Оптимумспецдеталь".
Управління внутрішнього контролю НАБУ у березні розпочало службове розслідування за фактами можливих неправомірних дій працівників Бюро, пов’язаних з фігурантами журналістського сюжету.