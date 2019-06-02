Матіос: інформацію щодо корупції в оборонці передав Ситнику с особисто в руки

"Усе що було не у нашій компетенції (військової прокуратури – ред.) я відправив у НАБУ. Я наголошую, що я особисто віддав майже 90 сторінок у руки пану Ситнику (Артем Ситник – директор НАБУ – ред.). Розповів що там. Він був у мене в кабінеті. Я йому особисто розповів і розказав, що, на жаль, ми не можемо займатися вашими детективами, які підозрюються у корупційних проявах, ми не можемо займатися розслідуванням усього цього. Ми вам передаємо. По закону? По закону передали", - розповів він, відповідаючи на питання про нібито "злиті" матеріали щодо корупції в "Укроборонпромі".



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Він додав, що єдиною своєю помилкою і цій справі вважає те, що не передбачив того, що "справа там може втопитися і пропасти" і треба було в копії відзначити і Назара Холодницького, керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури.

Нагадаємо, у справі можливої причетності працівників НАБУ до схем в "оборонці" підозр ще не оголошено.

Нагадаємо, у 2017 році до НАБУ було направлено матеріали справи, з яких витікає ймовірна корупційна діяльність працівників НАБУ у співпраці з керівником ТОВ "Оптимумспецдеталь".



Управління внутрішнього контролю НАБУ у березні розпочало службове розслідування за фактами можливих неправомірних дій працівників Бюро, пов’язаних з фігурантами журналістського сюжету.