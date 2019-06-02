Матиос: информацию о коррупции в оборонке передал Сытнику с лично в руки

"Все что было не в нашей компетенции (военной прокуратуры - ред.) Я отправил в НАБУ. Я подчеркиваю, что я отдал почти 90 страниц в руки господину Сытнику (Артем Сытник - директор НАБУ - ред.). Рассказал что там. Он был у меня в кабинете. Я ему лично рассказал и рассказал, что, к сожалению, мы не можем заниматься вашими детективами, которые подозреваются в коррупционных проявлениях, мы не можем заниматься расследованием всего этого. Мы вам передаем. По закону? По закону передали" , - рассказал он, отвечая на вопрос о якобы "слиты" материалах относительно коррупции в "Укроборонпроме".



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Он добавил, что единственной своей ошибкой и этом деле считает то, что не предусмотрел того, что "дело там может утонуть и пропасть" и надо было в копии отметить и Назара Холодницкого, руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Напомним, по делу возможной причастности работников НАБУ схемам в "оборонке" подозрений еще не объявлено.

Напомним, в 2017 году в НАБУ было направлено материалы дела, из которых следует вероятная коррупционная деятельность работников НАБУ в сотрудничестве с руководителем ООО "Оптимумспецдеталь".



Управление внутреннего контроля НАБУ в марте начало служебное расследование по фактам возможных неправомерных действий работников Бюро, связанных с фигурантами журналистского сюжета.